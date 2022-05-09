羅志祥將於7月9日舉辦小巨蛋演唱會。（寬宏藝術提供）

羅志祥（小豬）暌違6年將於7月9日在台北小巨蛋舉辦「羅志祥」個人演唱會，問到為什麼演唱會名稱以自己為主題？羅志祥表示：「因為不需要為舞台取名，這一次想表達的很直接，我們沒有浮誇的主題、只有突破框架的演出，只以我的名字做命名，演唱會從前置作業到所有一切，我都有參與，一定要做到的，就是把我最好的一面放在舞台上。」要把出道28年來最精華、最精采的表演呈現給一路以來支持的歌迷，並帶領高達30位舞者上台表演，場面氣勢絕對非同凡響，誓言要把小巨蛋嗨翻天。

相隔多年再度攻蛋，是否備感壓力？羅志祥直言：「心情很期待，也很興奮！不過有點擔心疫情。」坦言近年因為疫情各種活動舉辦都需要謹慎，而這次演唱會必定會落實好防疫相關措施，期待和歌迷平安健康的相見。「只希望大家來都可以放心，玩得開心，可以期待的一定是我的唱跳，另外在現場一起聽著我的歌，喚起當年的青春回憶」；呼籲歌迷平時多洗手戴口罩，千萬不要鬆懈，保護好自己才能讓參加演唱會變得更安全。

他此次精心設計特別舞台，誓言要讓全場零死角，無論坐在哪都能看見羅志祥；他透露目前正在與製作團隊討論出其不意的登場方式，絕對會讓大家耳目一新，請大家把注意力專注在舞台上，千萬不要恍神，也邀請所有歌迷一同見證，這場沒有極限的演出！「2022羅志祥演唱會」將於7月9日登場，門票5月11日在寬宏售票系統、萊爾富、OK便利商店全面啟售。