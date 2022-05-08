方寧7日在高雄舉辦「歌謠也瘋狂」演唱會。（立派工作室提供）

方寧7日在高雄舉辦「歌謠也瘋狂」演唱會。（立派工作室提供）

「小鳳飛飛」方寧7日在高雄舉辦「歌謠也瘋狂」演唱會，她2013年跟母親借款舉辦首場向偶像鳳飛飛致敬的演唱會以來，至今已達10場，今年母親節前夕疫情嚴峻，方寧在舞台上以90度鞠躬致謝台下出席粉絲的熱情力挺，而從未在演出現身的母親驚喜的坐在台下欣賞，讓方寧哭紅雙眼，感恩地說：「一路走來母親默默支持，做我最強的後盾。」接近尾聲時，方寧在台上拋出震撼彈告白「感謝大家多年來的厚愛，我將暫別大舞台」，現場粉絲驚訝得哭成一團，方寧解釋自鳳姐逝世以來，自己舉辦10場演唱會，「對我而言是一個階段的使命達成，未來我將投入甜點事業，如果有緣會再與粉絲聚首」。

有小鳳飛飛封號的方寧入行23年，由PUB駐唱歌手到以鳳飛飛風格出道，她因偶像開啟了自己的歌唱生涯，毛遂自薦參賽《模王大道2》，最終榮獲第四名的亮眼成績，方寧感性表示「我不是因為模仿而模仿，我就是鳳迷，因為鳳飛飛讓我有動力勇敢的踏入歌壇圓夢，一路走來扮演著鳳飛飛，這是使命感」；提到自費舉辦演唱會，方寧表示自2013年跟母親借款舉辦首場向偶像鳳飛飛致敬演唱會，一路走來酸甜自知，任何冷眼冷語都無法將她擊倒，即使負債500萬仍甘之如飴，「此次感謝有文化部的補助計畫，讓我得以繼續圓夢，而2011年鳳飛飛原本預計辦台灣歌謠演唱會，卻因為生病未能完成，今年鳳姐逝世十周年，我想以歌謠為主題開唱，向偶像致敬」。

為了豐富演唱會，方寧邀請趙自強擔任舞台導演總監，演唱會以戲劇結合歌謠的情境呈現，讓歌曲更加生動化的有感演出，為了要求完美三套造型服多變風格，其中兩頂帽子造型還自英國進口；昨演唱會以戲劇表演揭開序幕，方寧以鳳飛飛招牌的白色西裝造型現身演唱台語經典組曲，現場氣氛瞬間增溫，演唱鳳飛飛金曲〈想要彈同調〉時，台下熱烈大合唱，讓方寧數度哽咽，而因為疫情原本要現場演出的屏山國小合唱團，此次則改為以影帶方式與方寧對唱鳳飛飛名曲〈心肝寶貝〉。

此外，她特別邀請台語歌王沈文程擔任嘉賓，則為演唱會再度掀起高潮，沈文程風趣的舞台風格，讓全場笑聲不斷，此外，他也與穿著一襲酒紅色西裝造型的方寧對唱台語金曲〈舊情也綿綿〉，現場宛如大型KTV般吸引觀眾合唱；而方寧演唱名曲〈家後〉時，舞台大螢幕驚喜播放著父母親當年的結婚照，除了方寧的爸媽首度坐在台下看演出，現場也邀來20對70歲以上的恩愛夫妻欣賞，讓方寧忍不住感動落淚，表示這首歌原本是鳳姐生前想在演唱會重新詮釋的，「身為紛絲的我，想以傳承的盡力揣摩，以鳳姐的方式來詮釋，希望大家會喜歡」。

尾聲，方寧無預警拋震撼彈告白：「感謝大家多年來的厚愛，今晚過後我將暫別大舞台演出，自鳳姐離世我已自費辦了10場演唱會，階段的使命已達成，未來將投入喜愛的甜點事業，空閒時我仍會出席活動演唱，但短時間內不會再自費舉辦演唱會，再次感恩一路有大家相伴，真心祝福！」一席話讓現場粉絲淚崩不捨，而最後的安可曲，方寧致敬選唱鳳飛飛經典作〈想要跟你飛〉，台下粉絲不捨的追問何日再見，持續的熱情掌聲，讓方寧情緒激動的淚水潰堤，一度無法演唱，台下粉絲則貼心大合唱，為演唱會劃下完美句點。