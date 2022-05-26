國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營紛爭。黨主席朱立倫23日表示，張條件卓越絕對是正確的選擇，更稱民進黨看到張後很緊張、陣腳大亂。退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰則指出，民進黨其實都認為張很好打，現在都搶著選桃園，因為其有三大致命傷：與桃園無地緣關係、沒打贏過任何選戰、朱得罪桃園藍營。

于北辰25日接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨看到國民黨推張善政選桃園市長，當然會陣腳大亂，而且是內部「自亂陣腳」，因為現在綠營大家都自認能贏張，「想選市長們」紛紛出籠，讓總統蔡英文、桃園市市長鄭文燦很難搞定。

至於張善政為何會讓民進黨認為「太好打」？于北辰分析，第一，張與桃園沒有地緣關係；第二，張從未打贏過選戰，上次跟韓國瑜搭檔選總統也落敗；第三，朱立倫已得罪桃園藍營，且是把從深藍到淺藍的支持者全都鬧翻。

對此，于北辰坦言，張善政確實是好棋，只是原本放在西洋棋的好棋，放在象棋的棋盤來下，放錯棋盤，這樣棋局到底要怎樣下？且照朱立倫的個性，不會輕易更換桃園市長人選；現在看起來，朱已完全不了解桃園，枉費他是桃園子弟，恐怕是在新北市與黨中央待太久，到底還有無桃園的「地氣」是很大問號。