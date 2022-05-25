民進黨桃園市長人選未定，傳出新竹市長林智堅可能轉戰桃園參選，日前已經與桃園市長鄭文燦、鄭運鵬見面，對此，鄭運鵬今天受訪時否認，兩位市長忙於疫情，三人連碰到的公開場合也沒有，報導內容並非事實。鄭運鵬強調，因為疫情關係，目前黨中央對桃園市長提名徵詢程序都還沒開始，連選對會也沒召開，疫情高峰期間的確不宜有太大選舉動作。

針對傳出林智堅與鄭文燦、鄭運鵬見面，鄭運鵬表示，即使三人都是民進黨中常委，但三人碰到的公開場合也沒有，兩位市長都忙於疫情，所以傳聞並不是事實。

鄭運鵬說，身為桃園在地最資深的立委，如果民進黨提名她參選，他的責任就是一定有勝選的把握，但對於桃園市長的選舉，除了在疫情期間不宜太早啟動，鄭文燦市長執政滿意度很高，更不急著提名。

鄭運鵬認為，不論是桃園或雙北，每個縣市都應該開放歡迎優秀的人才，他一直說明，比他更強更優秀的人要來桃園，不管是要參選市長或者立委與市議員，是不是民進黨籍，他和桃園市民絕對都舉雙臂歡迎，即使是之前國民黨羅智強議員辭職要來桃園參選，他一樣都給祝福，可惜的是國民黨在糟蹋羅智強。

對於部分縣市首長提名進度緩慢，鄭運鵬說，目前中央與指揮中心只關心疫情，不關心選情，執政黨在疫情間去提名不是個好的做法，也不會因為國民黨的提名而有壓力，黨內一直不急於徵詢。

至於林智堅被點名轉戰桃園參選，鄭運鵬表示，林智堅在新竹的表現有目共睹，林智堅絕對是非常優秀的人，不管之後林智堅如何決定都給予祝福。