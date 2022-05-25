國民黨18日徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發羅智強的大批支持者與黨內青壯派不滿。接班參選羅智強台北市大安、文山區議員的羅辦主任楊植斗質疑，桃園提名之亂恐在2024總統大選重演，屆時朱可能會認為自己是選總統的「最好人選」，就效法直接徵召張的做法。楊直言，若朱2024這麼做必引爆藍軍反彈，將政權拱手讓人，故他盼朱做出承諾，未來提名總統候選人時，應建立完善的提名機制，而非在毫無溝通的情況下進行徵召。

楊植斗日前在臉書發文直言：「請朱立倫主席承諾，避免總統候選人提名再亂。」楊指出，朱立倫徵召張善政後，桃園基層炸開了鍋，朱、張二人也都向支持者致歉，但此次徵召對桃園地方造成極大的裂痕，對國民黨也受傷很重，黨主席雖手握提名權，但支持者更在乎程序正義，若能進行公平的初選機制，相信反彈也不會那麼的大。

楊植斗表示，站在朱立倫的立場，國民黨絕對要贏下桃園，他也希望年底國民黨能夠團結勝選，達成朱承諾的「六都過半」，但他也害怕這次的提名之亂，會在2024總統大選再次上演。也許未來，朱認為自己是個總統的好人選，就效法徵召張善政的手法，自己徵召自己參選，而且他認為「這件事非常有可能發生」。

對此，楊植斗強調，若他的預言成真了，屆時必定造成支持者的反彈，將2024的政權拱手讓人。故他盼朱立倫把這次當成前車之鑑，也盼黨中央記取教訓，他提醒並希望朱向支持者承諾，未來提名總統候選人時，應建立完善的提名機制，不該在毫無溝通的情況下進行徵召。