有關近期國民黨主席朱立倫徵召張善政參選桃園市長引發的爭議，國民黨前黨內高層就透露，過程確實有點草率，沒有經過深思熟慮才會造成桃園黨內的雜音，這部分應該要去化解，但他也肯定張善政是個人才，加上有老縣長吳伯雄出面居中協調，應不會對桃園的選情造成衝擊。

這名過去國民黨高層表示，其實在上周三的國民黨中常會前，黨主席朱立倫就先致電給他，表明要提名張善政出選桃園，當時雖有建議朱，民主程序應該要先弄好，但是朱立倫則是很堅定的回應說自己已經決定了，因此就沒有再多給予意見。

至於近期因為張善政的提名事件，引起桃園黨內同志的雜音，該名人士坦言，這個過程中確實是有點草率，沒有經過深思熟慮才造成這樣的情況，這個部分應該要去化解。

有關桃園老縣長吳伯雄出面居中協調一事，這名過去的黨內高層也坦言，吳伯雄在禮拜天（22日）有打電話給他，希望約邱奕勝見面商談，因此他也幫忙牽線，雙方在昨天會面，會談當中，邱奕勝也表示將會做好議長的角色，好好輔選。

對於這次提名所造成的爭議，該名人士則是認為應該不至於衝擊桃園的選情，他也一在肯定張善政是個好人、是人才，加上現在有伯公（吳伯雄）出面居中調解，相信所有紛擾很快就會結束。