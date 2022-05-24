國民黨中央日前通過徵召行政院前院長張善政選桃園市長，引起黨內紛擾，昨（23）日國民黨主席朱立倫、國民黨秘書長黃健庭及張善政合體開記者會說明，期間朱立倫1句「民進黨陣腳大亂」，讓媒體人羅友志傻眼說「讓我從椅子上掉下來」、「有人可以指導我一下怎麼做政治評論嗎？」

羅友志今（24）日直播時與粉絲談到有關桃園市長提名的爭議，他吐槽昨日的記者會明明是「桃園願景說明會」，但整場內容卻是朱立倫講比較多，且張善政講話時，也沒針對未來規劃進行說明。

羅友志指出，朱立倫稱有綠營朋友告知張善政是好牌，全家的票都打算投給張善政，結果被各界揶揄是「淡水阿嬤」翻版，但讓他更傻眼的是，朱立倫說提名張善政「讓民進黨陣腳大亂」，「本人、在下，我聽完這句話之後，我整個牙齒掉下來」。

羅友志質疑，朱立倫哪來的自信認為此舉竟會讓民進黨陣腳大亂，無言說「是我比較淺，我對於政治評論不是那麼懂，是我的知識不足，是我的民主素養太差，還是我的跑新聞能力不好？」「有人可以指導我一下怎麼做政治評論嗎？」