明起拜會羅智強等三咖 張善政：道歉因答應徵召太晚

國民黨黨主席朱立倫日前徵召前行政院長張善政出戰桃園市長，卻引爆黨內風暴。兩人今共同在國民黨智庫召開「桃園願景」記者會，張善政表示，他道歉的原因是因答應徵召時間太晚，雖他沒涉入黨中央提名作業，但選戰就像球賽，他要把上半場失分補回來，強調徵召爭議已經過去，明起將拜會桃園議長邱奕勝、立委呂玉玲與前議員羅智強。

朱立倫表示，他是桃園人，在桃園出身長大、擔任8年的桃園縣長，他最關心桃園更希望桃園好，而國民黨要贏，一定要推出最好的候選人，最能夠帶給桃園願景的候選人，所以徵召張善政，而對這次提名過程協調、溝通做不好的地方，他代表黨表示致歉，所有紛擾他來扛。

朱立倫指出，他希望張善政帶領桃園的國民黨同志一同努力為桃園打拚，要給桃園鄉親看到張善政提出非常具體的桃園願景，許多的重要工程的延宕，需要張善政與團隊提出擘劃，而這段過程中，他和國民黨秘書長黃健庭會持續在地方溝通、協調，只有一個目標，就是桃園好、桃園贏。

張善政指出，他上周六在臉書貼文上跟桃園鄉親以及全國關心他的朋友道歉，雖然他沒涉入黨中央提名作業，但選戰就像打一場球賽，下半場進場的人，除了要把下半場打成不要輸，還要把上半場不圓滿、失分彌補回來，才有得勝希望，他給朱立倫製造一些困擾，因他答應徵召的時間相當晚。

張善政說，自己是在中常會的前幾天才答應徵召，至於為何會考慮到這麼晚才決定，因為知道一旦答應，不論過程若勝選都會很辛苦，但又想到他跟桃園的感情，在這工作12年，想了很久最終決定就是要為桃園打拚，從上周提名至今都沒有閒下來，他已經做了相關拜會，也組些市政顧問團隊。

張善政強調，地方團結很重要，府會立委等三方面都在同一條船上，包含地方選出來來的立委、議長以及羅智強，都是非常重要的合作夥伴，若大家能夠鼎力相助，就有機會贏得選舉，一起打造更好的桃園，道歉只是開始不是全部，「我明天就開始拜會議長、呂玉玲與羅智強」，他相信以他的誠意能夠打動他們，過去已經過去，希望將來一個團隊好好為桃園打拚。