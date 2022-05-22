國民黨中央突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，掀起黨內風暴，張善政與國民黨主席朱立倫已對提名造成的紛擾致歉。前民進黨立委林濁水表示，當年民進黨主席許信良硬徵召呂秀蓮選桃園縣長，也引起地方大反彈，卻是當時唯一能勝選的。有網友質疑，張善政未阻擋朱立倫的粗糙提名程序，曝露他的政治判斷力不足。林濁水竟回應，「哈哈。呂秀蓮又有什麼政治判斷力？只有更差」。

林濁水22日在臉書貼文表示，當年民進黨主席許信良硬徵召呂秀蓮選桃園縣長，也引起地方大反彈。但是呂秀蓮是不是好縣長是一回事，卻是當時唯一能勝選的。而張善政的條件並不劣於當年的呂秀蓮，但國民黨卻硬是把好牌打爛，真是沒辦法。

有網友表示，「張善政是張好牌，但沒有阻擋朱立倫的粗糙提名程序，大大曝露了張自己的政治判斷力不足」。林濁水回應說，「哈哈。呂秀蓮又有什麼政治判斷力？只有更差」。

也有網友認為，「這是現實面，笑罵由人吧。張當然也會迎合地方派系。問題是能不能打動地方派系的心坎，這大有難度」、「若能好好辦初選或民調，張也能出線，只能說一手好牌打到爛。」、「呂秀蓮至少家族是道地的桃園人，張善政呢？」