國民黨中央委員孫健萍今也呼籲，為避免高雄步上桃園未經充分溝通就決定空降市長人選引發地方反彈紛擾的後塵，建議回歸符合民主潮流的「初選」產生高雄市長提名人選。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市左楠區市議員初選進入白熱化，身兼國民黨發言人的參選人白喬茵今（22）日找來台北市議員參選人柳采葳、前高雄市新聞局局長王淺秋陪同掃街。傳出國民黨主席朱立倫有意徵召智庫智庫執行長柯志恩參選高雄市長？王淺秋認為，不論誰來選，就是不能讓陳其邁躺著選。

國民黨高市左楠區參選人白喬茵今（22）日找來前高雄市新聞局局長王淺秋陪同掃街。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市左楠區參選人白喬茵今（22）日找來前高雄市新聞局局長王淺秋陪同掃街。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長人選難產，但傳出黨中央有意徵召柯志恩參選，更有媒體直指新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜都支持。對此，柯志恩昨受訪時坦言，「是有問過我」，但不是現在叫她回YES or NO，大家希望李四川出來，希望能多勸進他。

國民黨高市左楠區參選人白喬茵今（22）日找來前高雄市新聞局局長王淺秋陪同掃街。（柯宗緯翻攝）

對此，王淺秋直說，未聽過黨中央要徵召柯志恩的消息，但都不排除，先前柯志恩也被提到要去選屏東，但她本人並無意願，因此關鍵是她個人參選意願，若柯志恩來選高雄，「是不錯的人選」。

近日孫文學校總校長張亞中動作頻頻，傳每周至少到高雄1次，勤走基層，拜會各界請益，王淺秋表示，若張亞中也有意願的話，國民黨中央也可以考慮，不必為了之前的愛恨情仇而有所顧忌。

王淺秋說，李四川沒有意願蠻明確的，但黨中央也沒有真的強力遊說過，但無論如何，只要有心在高雄耕耘，有機會讓高雄輿論不只是一面倒，不能讓陳其邁躺著選、躺著幹，她相信就是對高雄最好的貢獻。

國民黨中央委員孫健萍今也呼籲，朱主席「回歸市長初選 以民主團結港都」，為避免高雄步上桃園未經充分溝通就決定空降市長人選引發地方反彈紛擾的後塵，建議回歸符合民主潮流的「初選」產生高雄市長提名人選，只要提名人選有理想性，論述能引發共鳴、感動人心，市長選戰仍有縮小差距，進而險中求勝的可能；而能否險中求勝，完全存乎朱主席一心。