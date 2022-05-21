「大樹鳳荔節行銷記者會」現場邀請市長陳其邁搭配定居來自美國的台灣女婿網紅小貝共同直播行銷，陳其邁當場化身為玉荷包最強的銷售員。（林雅惠攝）

高雄荔枝進入採收期，高雄市長陳其邁21日出席「大樹鳳荔節行銷記者會」，為在地金鑽鳳梨及玉荷包荔枝推銷代言，他指出，大樹的玉荷包甜度最高，是楊貴妃再世的首選，產期僅20天，產量剩3成，外銷不斷且全台搶購，呼籲民眾欲購從速，錯過只能再等一年。

陳其邁表示，高雄鳳梨外銷日本數量自2月起至4月底已達3266公噸並持續輸日，比去年成長3倍以上；玉荷包也有28家貿易商與高市農民團體簽訂「玉荷包荔枝外銷供果園」，將把玉荷包外銷到日本、澳洲、韓國、香港及新加坡等地，要讓全世界民眾都吃得到大樹的驕傲。

陳其邁也特別頒發感謝狀給福和生鮮農產股份有限公司董事長邱進福，表揚他持續協助將高雄優質農產品上架通路，今年更將高雄「鳳梨、木瓜、芭樂、美濃瓜、玉荷包荔枝」等高品質好水果即食盒上架超商通路。

現場活動也邀請陳其邁搭配定居來自美國的台灣女婿網紅小貝共同直播行銷，市長化身玉荷包最強的銷售員，除了大方送網站的折扣碼外，讓民眾可以直接線上訂購，小貝更是以外國人的觀點介紹外國網友喜愛的玉荷包吃法，要讓玉荷包的創意顛覆大家的想像。

陳其邁表示，歡迎民眾5月28日至29日到大樹農會姑山倉庫現場採購「玉荷包荔枝」、「金鑽鳳梨」等新鮮農特產品，另大樹農會現正推出預購的「玉荷包」限量送馬卡龍活動，不能到高雄地區的民眾，也可以選擇在大樹區農會網站及農業局高雄首選電商平台( https：//www.khagri.org.tw/)選購玉荷包荔枝，預購從速、以免向隅。