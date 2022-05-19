大里區農會推廣的台農二號「旺荔」荔枝品種，為農試所鳳山分所將沙坑、玉荷包兩種荔枝進行雜交育種工作，沙坑為母本，玉荷包為父本，玉荷包具早熟、果實品質優良、高焦核率及不隔年開花等特性，而沙坑品種具豐產及果實色澤豔麗特性。

「旺荔」荔枝品種 20日起採收上市，今年氣候異常加上近期梅雨來襲，產量略減，消費者購買時品嘗不同滋味。

旺荔品種為農試所鳳山分所將沙坑、玉荷包兩種荔枝進行雜交育種工作，沙坑為母本，玉荷包為父本，玉荷包具早熟、果實品質優良、高焦核率及不隔年開花等特性，而沙坑品種具豐產及果實色澤豔麗特性。

兩個品種各具育種目標的特殊性狀，在屏東、高雄及彰化等地區進行田間區域試驗，歷經23年的試驗始成功，命名為台農2號「旺荔」。

據種於竹仔坑山坡地荔枝果農曾逸松表示，因旺荔產期比玉荷包早，果實色澤鮮紅豔麗，加上甜度高達22度、果核小及果肉Q口感佳，5月下旬上市，讓消費者有不一樣的評價。

果農曾逸松表示，農曆清明、穀雨後，將荔枝果穗以紙袋套袋作業，產量比去年略減，預估二千餘斤，從開始套袋到採收期間，最大優點是減少農藥使用量，仍能有效防治病蟲害，進而維護消費者及農民健康，減少對農地環境汙染。

另經試吃比較糖度方面與一般荔枝無明顯差異，重要的是，符合安全衛生要求。