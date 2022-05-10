阿里山花季謝幕，部分品種櫻花長出果實，引來鳥類啄食，因果實苦澀，猴子較不愛吃。（漫步在雲端的阿里山提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山國家森林遊樂區內的櫻花已謝幕，部分櫻花品種近來長出果實，引來鳥類啄食，愛鳥的攝影師更趁此時上山捕捉鳥類啄食櫻花果實的照片，嘉義林管處阿里山工作站技士蕭明學表示，園區內不只櫻花，還有許多植物是獼猴或鳥類的最佳食物。

漫步在雲端的阿里山版主黃源明分享5月7日在香林服務區2樓展示區所見的鳥、猴覓食秀，強調除了1樓的美食區外，2樓還有精彩的展示，近在咫尺的櫻花果，讓民眾可以欣賞到許多鳥類覓食的話面，當天短短幾分鐘就拍到了白耳畫眉、松鴉（橿鳥）、紫嘯鶇。

黃源明說，春暖花開的阿里山是遊客最多的時節，滿是櫻花的場景現在被綠葉取代，從葉片的縫隙間，可見到成串的櫻花果，從淺綠慢慢成熟轉紅，而這些果實其實非常苦澀，但卻是鳥類最佳的食物來源。

蕭明學指出，櫻花果實偏苦澀，猴子不愛吃，主要是鳥類比較喜愛，包括青背山雀、冠羽畫眉等都會啄食，除了櫻花果實外，還有硃砂根、白花三葉草、西洋蒲公英及紫藤花的花苞、嫩芽都是猴子愛吃的食物，目前園區內盛開的杜鵑花因有微毒，猴子也敬謝不敏。

黃源明說，民眾近期如有機會造訪阿里山，步道沿線的櫻花樹正是尋覓鳥蹤的最佳去處，而且賞鳥不一定需要大砲等專業設備，聽聲辨鳥也是一大樂趣，上山後找一棵結果的櫻花樹守株待鳥，或許就可以近距離見到鳥類覓食的生態畫面，也提醒遊客生態觀察務必保持距離，特別是看到獼猴時更要注意，還有櫻花果為鳥類食物來源，請遊客勿摘取。