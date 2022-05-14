造橋鄉農會舉辦南瓜季文化活動，邀請全縣各農會共襄盛舉。（謝明俊攝）

苗栗縣長鼓勵男性同胞多吃南瓜來保健身體。（謝明俊攝）

造橋鄉農會推廣南瓜，品種琳琅滿目。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌盛讚縣內青農努力推廣優良農產品。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌盛讚縣內青農努力推廣優良農產品。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉被譽為是南瓜之鄉，造橋鄉農會全力輔導農民栽植各式各樣的南瓜，已成為造橋鄉的特色農產，品種多達數10種之多，從小如雞蛋，大至2個成人都抬不動的美國大南瓜，琳琅滿目，造橋鄉農會為促銷南瓜，舉辦南瓜季產業文化活動，今年邁入第14年，苗栗縣長徐耀昌鼓勵婆婆媽媽們多做南瓜料理，好好照顧男人身體，永保安康。

造橋鄉發展一鄉一特產，選定南瓜這個客家人最常見的食材做為代表，在造橋鄉農會的全力推廣輔導下，從大陸及歐美各地引進各種品項的南瓜，外形、顏色、用途不一而足，包括造型討喜的葫蘆型南瓜，還有綠色、黃色、淡黃及黃白相間等顏色，大到2個成人還抱不動的大超大南瓜，小至巧美可愛的天鵝型南瓜，讓人眼界大開。

造橋鄉農會總幹事彭森華表示，農會今年大力推廣的西洋南瓜品種，包括了東昇、瑞福、李白、一品、吉安等5個品種，傳統南瓜則有阿成、金Q、二姑、牛奶南瓜等，果色大小豐富多變，農會今年共購置了2種株各式南瓜種苗，包括8百株大南瓜、3千造型南瓜及1萬5千株食用西洋南瓜。

彭森華指出，今年的氣候適合南瓜生長，今年造橋南瓜品質絕對掛保證。縣長徐耀昌14日上午參加造橋南瓜季產業文化活動開幕式時，大聲替造橋南瓜掛保證，好吃又好看，並且南瓜具有多種營養價值，對男女都有好處，尤其是男性同胞，多吃南瓜可以養身，婆婆媽媽可以多做南瓜料理，幫男人顧好身體。

造橋鄉南瓜季活動，除了農會所邀展的推廣促銷攤位以外，造橋鄉每年更會在龍昇湖畔的南瓜走廊，遍植各種南瓜，品項多達20餘種，已成遊客前來必賞景點，目前所栽下南瓜生長情形良好，遊客可以利用假日前來一賞。