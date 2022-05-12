桃園市龍潭區是台灣目前唯一以「桶球機」製作清香型半球形烏龍茶的產區，為延續特色茶產業，龍潭區農會舉辦春季龍泉烏龍茶評鑑競賽，透過分級包裝為品質把關，讓消費者安心購買優質好茶，今年因為天氣好產量佳，價格也較為親民。

龍潭區農會總幹事湯明吉說，龍潭區茶園面積約有500公頃，龍潭台地因紅土層的排水性良好氣候溫和有霧，非常適合種植茶樹，加上緯度較高氣溫涼，所產製的清香型部分發酵茶香氣撲鼻，滋味圓滑鮮爽富活性，前總統李登輝在1983年命名為龍泉茶。

他說，龍泉茶曾獲得全國10大經典名茶殊榮，為保留此珍貴茶類，每年春天都會舉辦茶葉品質競賽，鼓勵茶農生產特色茶，因此至今該茶仍保有桶球整形傳統技術與風味，同時為迎合消費市場需求，今年也首次舉辦球形烏龍茶品質競賽，計有112點茶樣，期待導入球形茶團揉加工製程，帶動另一波買氣。

評審楊美珠說，龍泉茶因以桶球機整形及初乾，因此茶葉外觀為半球形捲曲狀，色澤墨綠中帶灰白，今年因雨量足、氣候條件好，除了產量較高外，茶菁條件也很不錯。但現況下因缺工，龍泉茶大都以機械採收，但龍潭地區茶農針對部分發茶萎凋攪拌等製程掌握得宜，因此茶葉散發清新或濃郁的花香，茶湯色澤蜜黃帶油光滋味甘醇，且價格較為親民，值得消費者嘗試。