台東縣府教育處首次舉辦線上英語單字王競賽，學生賽前認真練習。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府教育處首次舉辦線上英語單字王競賽，學生賽前認真練習。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

為了提早適應疫情下的教育，貫徹停課不停學，台東縣府教育處特別在今年與LiveABC合作建置了線上競賽網站，舉辦全縣首次的線上英語單字王競賽，全縣共101所國中小、285名學子在競賽前卯足全力練習，帶動學習風潮，獲得好評。

學生反應線上比賽很有趣，老師及家長也說「孩子們會主動要求上線練習，也會回報練習結果」，為了使學生熟悉參賽模式，教育處特別提前1個月開放英文線上測驗平台，供各校選手進行練習，截至比賽前1日，平台已逾2100筆練習紀錄，可見透過競賽活動，已帶動學生自主學習英文風潮。

台東縣長饒慶鈴表示，考量疫情多變化，將比賽改為線上辦理，確實大大提升了今年參賽的學校及參賽學生數，同時也透過線上單字王競賽，培養學生科技力與語文能力，協助學生對英語學科產生興趣與自主學習能力，更可促使各校發展將英語融入生活的教學方式，鼓勵各校將雙語教學理念轉為實際行動，齊心提升下一代英文能力。

教育處長林政宏說，學生學習興趣提升，學習成效自然就能提高，此次雖因疫情有部分選手無法參賽的遺珠之憾，但選手們為了單字王的榮譽，這段時間努力練習的成果，都是成長過程的養分。競賽不但可以考驗學生的拼字熟練度，也可藉此訓練學生的英打正確性，希望能更扎實的帶動學生學習英文。

此次競賽全縣共101所國中小參與，總參賽人數285人（每校可參賽人數上限為3人），主要分為4個部分，分別是聽英選中、看中選英、看英選中及看中拼英，總共300題，命題以教育部公布之12年國民基本教育英語學習領域單字為基準，國小組600字、國中組為2000字，賽前也特別制定相關防疫措施，競賽當日各校亦能配合。

英語教育資源中心廖偉民校長表示，未來競賽系統也將長期建置於英資中心網站，讓全縣學生都可以上線練習，提升全體科技力與語言力，打造英語普及化的教育環境。