新華社報導，第五屆海峽兩岸青年發展論壇11日在杭州舉辦。中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋向論壇組委會發賀信，代表中共中央和習近平總書記，對論壇舉辦表示祝賀。汪洋指出，海峽兩岸青年發展論壇是兩岸青年交往交流交心的重要平台，在主辦方以及兩岸青年朋友共同培育和熱情參與下，論壇克服各種不利影響和人為干擾，已連續舉辦五屆，受關注度和影響力不斷提升，充分彰顯了兩岸同胞強烈的交流合作意願。

汪洋強調，要安寧、要發展、要過好日子，是台灣同胞的共同心聲，創造美好生活是兩岸同胞的共同追求。本屆論壇以「攜手共創美好生活」為主題，契合兩岸同胞共同願望和中華民族根本利益。祖國大陸已勝利實現第一個百年奮鬥目標，正意氣風發向著第二個百年奮鬥目標邁進，必將為兩岸同胞特別是兩岸青年攜手打拼、砥礪奮進提供廣闊空間。

汪洋表示，熱誠歡迎更多台灣青年到大陸追求青春夢想、創造美好生活，大陸願意為大家參與兩岸交流合作創造更好條件。

汪洋指出，當前台海形勢不確定不穩定性增多，「台獨」分裂是兩岸同胞攜手共創美好生活的最大現實威脅，但祖國統一、民族復興的歷史車輪不可阻擋，兩岸同胞共創美好生活的鏗鏘步伐不可阻擋。

汪洋表示，青年是國家和民族的未來，肩負著擔當民族大義、投身民族復興的時代重任。希望廣大台灣青年觀大局、察大勢、守大義，堅定不移反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，挺身維護自身利益福祉、勇於追求美好生活，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業和民族復興偉業作出更多貢獻。

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱應邀出席論壇。兩岸青年代表等約450人參加論壇。