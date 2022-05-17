太平區咬人狗坑步道近期傳出荔枝椿象出沒。（台中市觀旅局提供）

台中市太平區咬人狗坑步道近期傳出荔枝椿象出沒，影響市民登山休閒活動，台中市政府觀光旅遊局於接獲通報後第一時間安排現場作業人員前往步道以吸力機清除，並搭配施放平腹小蜂，採生物及物理防治雙管齊下，達到環保及防治的效果，且提升遊客安全舒適的旅遊品質。

近年荔枝椿象逐漸擴散至全台，包含龍眼、荔枝等果樹，台灣欒樹、無患子等喬木，都成為易棲息的樹種。天氣逐漸轉熱，太平區咬人狗坑步道周邊因有種植荔枝及龍眼等果樹，成為荔枝椿象的繁殖處。

台中市觀旅局表示，防治作業除了透過物理防治則，運用吸力機並安排現場作業人員進行步道全線巡視，清除步道欄杆上的荔枝椿象外，也藉由施放平腹小蜂進行生物防治，達滅除效果，進一步提升民眾登山環境品質與戶外活動安全。

觀旅局說明，雖然荔枝椿象不會主動攻擊人類，蟲卵也不具毒性，但受驚嚇時所分泌出的臭液卻對人體有危害，一旦不慎觸碰，便會造成皮膚灼熱、潰爛，若噴濺到眼睛更可能導致失明。提醒若民眾誤觸荔枝椿象或被臭液噴到，務必立即使用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助。