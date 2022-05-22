國民黨周三中常會將正式提名青壯派立委蔣萬安參選年底台北市長，市黨部近日開始號召支持者當天前往中央黨部為蔣壯聲勢外，也啟動成立蔣12區選戰後援會，並規畫最快周二起，預計3周內逐一授證、掛牌，幫蔣全力爭取勝選。

此外，台北市前市長郝龍斌與前台北市議會議長吳碧珠也都將成為蔣萬安競選團隊外圍的選戰策略顧問，對蔣選戰布局與深耕提出建言，並對議題危機處理提出建議，但在競選總部成立前，不會進競選辦公室掛名任何職務。

而近日爭取國民黨提名參選桃園市長失利的黨前副祕書長羅智強，則獲蔣萬安邀請加入競選團隊，但尚未定案。

據指出，吳碧珠私下曾建議，組成類似顧問團組織，將自己、郝龍斌與黨內大老納入，提供蔣萬安選戰諮詢協助。而前郝龍斌市府團隊成員，與前馬政府官員3月間就已在幫蔣萬安上課，加速對市政問題了解，並參與撰寫競選白皮書。

而郝龍斌更已是蔣萬安不定期請益對象，只要市政議題或地方組織工作需幫忙，只要蔣開口，郝也義不容辭協助。而4月初蔣受訪倡議「中正紀念堂」轉型議題引發藍營反彈，郝也建議蔣，不應再碰類似議題，發言也應有防火牆機制。

至於之前傳出蔣萬安競選團隊排斥戰鬥藍傳言，蔣辦除立即對外澄清，知情人士也透露，新聞一出，蔣擔心郝龍斌誤會，立即連繫郝要登門道歉、說明，郝則回應，雙方原本就溝通無礙，並不在意有心人刻意放話分化，讓此流言迅速落幕。

對於周三中常會將提名蔣萬安，黨務人士表示，這對藍營台北市基層是大事，也因此區黨部才對黨務幹部發出通知，但並不是動員，至於有青工與婦女會、工會動員參與，市黨部尊重，但也提醒疫情當前，參與活動要保持適當安全距離。

至於「小雞」現任市議員與市議員參選新人部分，黨務人士說，會透過市議會黨團等系統通知周三常會提名蔣萬安的事情，但一樣不會動員參與。

蔣萬安辦公室則表示，本周獲中常會提名後，考慮本土疫情將邁入高峰，不會再辦記者會說明參選規畫，競選辦公室組織架構與市政白皮書也還不會出爐，但提名後會陸續掛出形象看板，並更加強地方連結與曝光，蔣的公開行程會更緊湊。