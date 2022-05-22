國民黨上周三（18日）閃電提名前行政院長張善政出戰桃園市長，引爆黨內茶壺風暴，而為參選桃園市長不惜辭職、將戶籍遷到桃園的國民黨前台北市議員羅智強，今（22日）則在臉書大器表示「個人的委曲不足掛齒」，同黨北市議員徐巧芯也直言：「國民黨需要羅智強越挫越勇的精神與正能量」。

徐巧芯今（22日）在臉書指出，國民黨需要羅智強的正能量，因在桃園的提名爭議，黨主席朱立倫、秘書長黃健庭都致歉了，而身為最大「苦主」的羅智強，回應最為大器，羅智強指出「他不需要任何人的道歉，個人的委屈與否並不重要，走出黨派，走進群眾，服務人民才是該走的路」。

徐巧芯坦言，可能黨中央先前很不了解，為什麼辦協調式徵召（依據民調徵召）是最好的方案，「根本不會殺的刀刀見骨，反而有利於整合？就是因為羅智強就是一個有氣度的人，那些無謂的臆測在他身上並不適用」，羅智強能夠不計較先前的紛擾，不意氣用事，真的很不簡單。這一點很多人都做不到，換作是我一定也做不到。

徐巧芯也直言，雖然很可惜，國民黨沒有提名羅智強參選桃園市長，但絕對不能缺少他，真誠建議應儘速且真心、毫無保留的啟動整合，因為「國民黨需要羅智強越挫越勇的精神與正能量，才能打贏選戰！羅智強加油！」。