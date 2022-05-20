民進黨彰化縣黨部19日晚上進行第七、第八選區議員電話民調，第七選區3人登記、提名2人，包含1名女性名額，20日開封，黨部原按結果要提名李俊諭、江熊一楓，但黃盛祿提出申訴。第八選區3人登記，提名2人，民調排第一洪子超、第二洪騰明、第三陳光輝，陳光輝也提出質疑，都還待調查再公告。

彰化縣議員第七選區包含田尾、埤頭、北斗和溪州等鄉鎮，應選5席，國民黨議長謝典林和議員劉淑芳、李浩誠都要拚連任，另外無黨前埤頭鄉長吳錦潭也要投入再戰，加上民進黨提名兩人，競爭相當激烈。

民進黨現任議員黃盛祿、江熊一楓和要回鍋的李俊諭，都實力堅強，拚到法院按鈴互告，黃盛祿是2任溪州鄉長、這屆當選議員，李俊諭也有5屆議員的資歷，這屆參選溪州鎮長失利，江熊一楓已連任3屆。黨部公布民調結果依序是李俊諭、黃盛祿、江熊一楓，李、黃相差甚微，但這區有保障女性名額。

對於民調結果，黃盛祿不接受，指出這是一場不公平的黨內初選，也是缺乏公信力的爭議民調，質疑民調公司的數據錯置、特定民調公司做出來的結果和另一家的結果，大相逕庭，且民調時間竟提早結束，影響結果。且和李俊諭差距甚微，將依據中央黨部公職候選人提名民意調查辦法及執行要點，提出申訴，要求複查。晚間民進黨彰化縣黨部也將在臉書公布的結果刪除。

第八選區應選5席，包含二林、芳苑、大城、竹塘等鄉鎮，應選5席，現任國民黨張國棟、陳一惇和無黨吳淑娟、蔡家豪都要拚連任。另外國民黨謝彥慧被解職，姊姊謝淑如將待妹出征。

民進黨要提名2人，3人登記，洪騰明是現任議員，洪子超擔任民進黨彰化縣青年擴展聯絡處主任，陳光輝曾任里長和議員，3人競爭激烈，黨部20日上午公布民調結果，參選人陳光輝指稱有電話干擾証據，及民調當晚有其他參選人宣傳車仍違規廣告情形。

民進黨彰化黨部表示，雖宣布民調結果，但產生爭議仍須調查釐清真相後，才正式公告提名。