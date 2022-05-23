國民黨18日「突襲式」提名前行政院長張善政角逐桃園市長，外界譁然，也引起多位藍營人士不滿，前台北市議員羅智強子弟兵、國民黨大安文山區議員參選人楊植斗便預言，若相似的提名爭議在2024年總統大選再度上演，發生「朱立倫徵召朱立倫來參選」的狀況，一定會引起支持者反彈，造成政權拱手讓人。

楊植斗昨（22日）在臉書發文，他以「請朱立倫主席承諾，避免總統候選人提名再亂」為主題，指出黨中央徵召張善政院長後，桃園基層炸開了鍋，使得張後來不得不在臉書上發文致歉，朱立倫也透過新聞稿向支持者道歉；而這一次的徵召對桃園地方造成了極大的裂痕，黨中央也受傷很重，雖然主席手握提名權，但支持者更在乎程序正義，如果能夠進行公平的初選機制，「相信反彈也不會那麼的大」。

楊植斗坦言，自己害怕這次的提名之亂「會在2024總統大選再次上演」，他指出，若朱主席真的成功帶領國民黨贏下2022的地方選戰，緊接著就必須為人民丶國家提出最好的總統候選人，這次的提名之亂「可以當作朱主席的前車之鑑，也希望黨中央記取教訓」。

楊植斗更質疑，也許未來朱立倫認為自己是個總統的好人選，就效法張善政「朱立倫徵召朱立倫來參選」，「這件事非常有可能發生」，若預言成真，這樣子的提名機制，一定會造成支持者的反彈，將2024的政權拱手讓人。

因此楊植斗指出，無論國民黨黨中央屬意誰來選總統，「朱主席應該向支持者承諾未來提名總統候選人時，建立完善的提名機制，不該在毫無溝通的情況下進行徵召」。