台灣本土疫情連6日破6萬例，讓民生陷混亂。港媒評論指出，這波疫情重傷民進黨執政成績，身為最大在野黨的國民黨卻未因此受青睞，藍營甚至在網路上遭圍剿；若國民黨無法翻轉積弱不振的負面形象，向各族群證明自己比民進黨還好，那今年底九合一選舉甚至2024總統大選，只要綠營丟出「難道你要投國民黨？」這八個字，藍營就沒戲唱了。

香港媒體《中評社》今日（18）評論表示，國民黨立法院黨團日前爆料，資本額僅新台幣200萬元、前身是小吃店的廠商，竟能承攬1700萬劑、金額高達16.5億元的快篩試劑採購案，質疑其中恐有弊端，此話題雖引來幾天討論，嚴格來說卻有如「曇花一現」，缺乏真正「一槍斃命」的證據，故在國民黨立委到監察院告發衛福部部長陳時中後，此事後續也就不了了之。

評論直言，比起民進黨立委高嘉瑜為快篩試劑短缺與價格、防疫物資缺乏、防疫保單亂象等議題，不惜槓上陳時中與金管會高官，批評蔡政府自家人毫不手軟的強悍態度，國民黨的表現與吸引到的關注，都遠遠不及。

評論分析，過往政治生態總認為，執政黨表現不好民眾就會投給最大在野黨，但事實證明，民進黨在2018年被國民黨得利後，隨即調整腳步，讓蔡英文2020年以817萬順利連任，國民黨的聲勢也跌落谷底，加上桃園市長候選人等提名爭議，更讓藍營士氣頹靡、陷入混亂。無亮眼監督作為、黨內紛爭不斷，都讓「難道你要投國民黨？」這八個字在網路與民間發酵，這不是每天一場記者會所能扭轉的，若再不證明自己比綠營更能解決問題，國民黨2022與2024都將沒戲。