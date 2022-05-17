年底九合一縣市長選舉，民進黨選情有變數？「宅神」朱學恒17日詢問前民進黨立委郭正亮，近期疫情爆發，民眾買不到快篩，尤其綠營側翼最近囂張到「罵排隊領快篩的人民是乞丐」，是否會讓年底選舉出現問題？郭表示，他發現連資深媒體人劉寶傑都開始受不了、出來開罵防疫，民進黨內一定有很多人很有感覺，因為劉是一個「風向球」。

郭正亮今(17日)上朱學恒臉書直播，被問及近期疫情爆發，民眾買不到快篩，年底選情是否可能被影響？民進黨要怎麼解決選舉問題？尤其綠營側翼最近囂張到罵排隊領快篩的人民是乞丐。

郭正亮表示，最近他有發現一個關鍵，就是劉寶傑開始受不了、出來開罵防疫，而劉就是一個風向球，曾經罵過衛福部高官批「萬華是防疫破口」的事情，最近又出來罵，顯然連劉都看不下去了。郭正亮直言，劉寶傑這樣罵，民進黨內一定很多人很有感覺。

劉寶傑13日在《關鍵時刻》節目中表示，「我真的覺得陳時中是二百五」，怎麼會告訴大家疫情高峰在520左右？難道高峰520是給蔡英文就職6周年的禮物嗎？「我要是總統，我就氣死了！我當時聽到這件事情，你不是二百五嗎？」