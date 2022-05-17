日前新北一名2歲童重症病逝，引起各界怒火，但基隆再次發生2歲病童不治的事件，本應急救的黃金時間卻連續遭數間醫院以滿床為由拒收，讓民眾怒罵空床率50％簡直是笑話。國民黨立委鄭麗文也砲轟，疫情嚴峻的狀況下，衛福部長陳時中竟還投書美媒，狂酸「是不是要跟各國說『我們只表演一次，看民眾如何自我應變，度過疫情難關，看政府如何擺爛，還可以自吹自擂！』」

鄭麗文昨（16）日在臉書表示，指揮中心才剛宣布提供學齡前兒童（6歲以下）優先照顧，開設大型醫院就醫綠色通道，還說醫療量能尚充足，結果基隆新增2歲男童確診新冠高燒42.4度，期間衛生局協助調度病床，連續聯絡多間醫院卻被以「兒童重症病床已滿」為由拒收，好不容易轉院至北榮接受急救最後仍不治，讓鄭麗文怒轟「難道指揮中心活在平行時空？空床率五成以上在哪裡？又在欺騙民眾嗎？」

鄭麗文指出，政府口口聲聲說醫療量能絕對足夠，結果現在又改口稱「北部PCR量能已飽和」，且隔離通知、解隔通知及確診者自主回報等系統狀況百出，也惹出不少民怨，直言「面對不斷喊口號的政府、醫療量能已逐漸崩潰，選擇再一次相信政府，也只是再一次的心痛！」

鄭麗文表示，台灣疫情還有如此多的問題，結果陳時中還能投書美媒，難道是要說「我們只表演一次，看民眾如何自我應變，度過疫情難關，看政府如何擺爛，還可以自吹自擂？」

鄭麗文說，指揮中心不斷向民眾開空頭支票，說有空床、要開大型篩檢站，但事實上卻是讓醫院調度醫護人員超時過勞去支援，「拿醫護人員的血汗，宣揚陳時中的政績好棒棒，真的是台灣給世界看到最美好的風景？還是向世界自我推薦，展示台灣如何從防疫模範生第一名，變成防疫吊車尾最後一名？」