國民黨25日中常會將正式提名青壯派立委蔣萬安參選年底台北市長，黨副秘書長李彥秀今透露，曾私下提醒蔣這場選戰要母雞與小雞綁一起，如果市議員小雞的得票數等於蔣擔任母雞選市長的得票數，「萬安就過關了」。

李彥秀說，蔣萬安是國民黨內部評估年底台北市長選舉最強人選，是光復台北市重要的希望，而台北市拿的回來，國民黨2024才有機會。

李彥秀表示，年底台北市長選舉一定是三腳督格局，不論民進黨是不是徵召衛福部長陳時中參選，現任台北市長柯文哲一定推現任副市長黃珊珊出馬角逐，內部評估蔣得票要超過45%才有機會當選，而如何過那45%門檻，基本盤非常重要。

李彥秀也提醒，這場選戰畢竟不是藍綠對決，而是三腳督，黃珊珊背後還有柯文哲，蔣萬安論述攻防點要更謹慎小心，要顧好、凝聚基本盤，讓大家感動、願意出來投票，若沒有論述好傷到基本盤，基本盤可能流向黃。

李彥秀說，當前國內疫情肆虐，陳時中與黃珊珊在自己的位置上，對疫情也都有發揮空間，相對的蔣萬安前半段卡在立法院問政與疫情中，25日之後應該有機會把自己的節奏打出來，穩扎穩打。

李彥秀認為，蔣萬安這段時間要了解各議員經營模式，從中調整出自己的大戰略方向，這場選戰才能打的有節奏。