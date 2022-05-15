迎戰年底台北市長選戰，國民黨立委蔣萬安將於下周三凌晨解除隔離，據了解，當天下午適逢中常會，國民黨中央安排，將於會中提名蔣萬安參選台北市長，屆時蔣萬安也會發表參選宣言。對此，蔣萬安表示，原本就與團隊積極在準備、爭取機會，若是獲得黨的提名，一定全力以赴。

黨內知情人士透露，黨中央規畫在25日中常會正式通過提名蔣參選。當天也將一併提名「神力女超人」、立委許淑華參選南投縣長，前立委謝國樑參選基隆市長，大打形象牌。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹指出，年底台北市是三合一選舉，蔣萬安最重要是要能扮演稱職母雞，要與黨提名的市議員參選人聯合競選，也因此，當前最重要的是，要持續準備製作共同文宣，之後蔣解隔離後，也會與市議員小雞合拍定裝照，這都是既定工作。

蔣萬安表示，一直以來非常關注台北市的各項發展，原本就與團隊積極在準備、爭取機會。若是獲得黨的提名，一定全力以赴。

截至目前為止，國民黨已提名8縣市，其中包括台南市、新竹縣、金門縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣以及屏東縣；至於桃園市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣以及高雄市仍待協調；而新北市與台中市的話，則決定將提名延後。