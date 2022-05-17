年底台北市長選舉，國民黨預計將在下週三（25日）徵召立委蔣萬安參選，國民黨副秘書長李彥秀今（17）日接受廣播節目專訪時透露，蔣萬安的得票率至少要超過45％，才有當選機會，蔣萬安應該思考如何讓所有小雞的得票數轉化為市長得票，因此凝聚藍軍基本盤非常重要。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也曾指出，年底台北市是三合一選舉，蔣萬安最重要是要能扮演稱職母雞，要與黨提名的議員參選人聯合競選，因此當前最重要的是，要持續準備製作共同文宣，蔣萬安也將與議員小雞合拍定裝照，這都是既定工作。

蔣萬安日前則說，一直以來非常關注台北市的各項發展，原本就與團隊積極在準備、爭取機會，若是獲得黨的提名，一定全力以赴。

李彥秀今（17日）接受廣播節目《千秋萬世》專訪時表示，台北市副市長黃珊珊雖可能以無黨籍身分參選，但背後是民眾黨主席柯文哲在力挺，藍營若一個沒處理好，選票就可能流到黃珊珊陣營，必須謹慎小心。

李彥秀也指出，現在疫情嚴峻，「最強對手」民進黨籍衛福部長陳時中和黃珊珊都分別擔任防疫指揮官，蔣萬安較無發揮空間，但她相信，只要蔣萬安接受黨中央徵召之後，自然會打出自己的節奏，蔣萬安應該思考如何讓所有小雞的得票數轉化為市長得票，且現在疫情爆發，有太多的政治口水是不必要的，應穩紮穩打。

李彥秀也透露，她曾私下提醒蔣萬安，這場選戰要母雞與小雞綁一起，如果市議員小雞的得票數，等於蔣擔任母雞選市長的得票數，「萬安就過關了」。

對此，有不少網友在節目留言表示，「什麼都好，最重要是下架民進黨」、「在這指鹿為馬的時代，蔣萬安的佛系打法危險了」。