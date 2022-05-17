俄烏大戰僵持不下之際，芬蘭與瑞典打破百年來恪守中立的政策傳統，要加入北約，引發世界各國關注。不過，宅神朱學恒直言，不要以為北約是想進去就能進去，因為北約是採取共識決，只要有一個成員國反對，就無法加入，而現在土耳其已經表示反對，所以芬蘭和瑞典加入北約可能還是有困難。

朱學恒今天(17日)在政論節目《新聞大白話》中表示，烏克蘭亞速鋼鐵廠的防衛戰，本身在戰術上毫無意義，他們不管投降或撤走，都不會影響大局。而這就表示堅守此處在戰略上有意義，大家才會把目光集中，「又開記者會，又到處求援，其他被圍困的城市，有做到這樣的程度嗎？」這個鋼鐵廠本身所肩負的意義，遠超過俄羅斯和烏克蘭願意告訴大家的，否則雙方沒必要浪費時間。

朱學恒認為，不需要攻克的據點，繞過去就好，為何卡在這邊？「要嘛有重要的人，要嘛象徵整個區域的關鍵」，但這個地方並不是那麼重要。

接著，朱學恒直話鋒一轉，直言「不要以為北約大家要進去就可以進去」，到目前為止，芬蘭和瑞典沒辦法加入北約，「因為土耳其已經說他反對」，北約是共識決，只要有一個成員國反對，想加入的國家就沒辦法加入。

他認為，現在宣傳的好像芬蘭和瑞典一定能加入，但要經過很多關卡，國內議會投票通過、北約每個成員國都要同意，所以現在還沒演變到北約和俄羅斯直接衝突，但後面會怎樣不知道。

朱學恒指出，要加入北約和歐盟，一定要經過所有人的同意，且有時候還會受到自由度的影響，現在烏克蘭看起來好像是自由世界的領袖，但以前烏克蘭總統澤倫斯基關過電視台，就被解釋是言論自由不夠透明，歐盟才會有意見，大家都忘了；北約不是任何國家說要參與，成員國就全體同意，最近還有外交戰正在進行。