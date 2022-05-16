俄烏開戰近3個月，歐洲局勢變化迅速，針對芬蘭及瑞典有意加入北約，俄羅斯揚言以「軍事行動」回應，前民進黨立委郭正亮分析，北約將在6月召開峰會討論，若以最快時間10月通過來看，屆時俄烏戰爭搞不好已經停火了。他解釋，因為美國將在11月8日選舉，屆時美國對芬蘭還有這麼高的興致嗎？

郭正亮今(16日)在網路節目「正經龍鳳配」表示，芬蘭和瑞典表態申請加入北約，北約將在6月召開峰會討論，他相信俄羅斯一定會做出相對的回應，因為芬蘭的邊境非常長，而且涉及芬蘭灣，芬蘭灣就涉及俄羅斯的聖彼得堡，聖彼得堡是俄羅斯的「上海」，俄羅斯有六分之一的產品是經過聖彼得堡出口，芬蘭灣就直接卡住聖彼得堡的咽喉。

而且俄羅斯位於波羅的海的艦隊，一出來就碰上芬蘭灣，如果芬蘭加入北約，等於整個波羅的海艦隊就被悶在裡面，嚴重程度可見一般，因此可預期的是，只要芬蘭申請加入北約通過，那俄國的波羅的海艦隊甚至核潛艦就會出來活動。

節目主持人陳敏鳳詢問郭正亮，北約30個成員國，會無條件通過芬蘭和瑞典加入嗎？郭正亮說，俄羅斯一定會做一些動作，成員國也會有一些不同的看法，包括土耳其、克羅埃西亞及匈牙利，因為地緣政治、種族問題及難民問題而有意見。

郭正亮指出，按過往流程來看，新成員國加入北約，可能要4個月到1年的時間，如果用最短時間4個月來看，北約將在6月召開峰會討論，若10月通過，屆時俄烏戰爭搞不好已經停火了，當然可能還會有零星的戰鬥，但大的戰場應該是沒有了。

郭正亮解釋，因為美國將在11月8日選舉，屆時美國對芬蘭還有這麼高的興致嗎？可能這段時間就會充滿變數，且俄羅斯一定也會勻出一隻手來對付芬蘭。