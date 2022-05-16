全球速食巨頭麥當勞公司表示，將完全退出俄羅斯市場，結束30年以來在俄羅斯的業務。
今年3月，麥當勞就先暫時關閉在俄羅斯850家店面，還引發俄國民眾搶購大麵克的風潮。隨即俄國政府表示，即使麥當勞退出俄國，速食餐廳還會繼續營業下去，只是改個名字。
在烏克蘭的麥當勞則因戰爭的關係關閉，不過該公司表示，會繼續為員工支付全額工資。
另一方面，法國汽車巨頭雷諾公司也宣布退出俄羅斯，該公司將出售在俄羅斯的合作對象Avtovaz公司的多數股權，將耗資約22億歐元(684億新台幣)。
雷諾原本持有 Avtovaz 近 70% 的股份，將售給名為Nami 的俄羅斯中央研發汽車研究所。莫斯科則表示，該公司在俄羅斯的資產現已成為國有資產。
(18:27)只花1天擊退俄軍 哈爾科夫州長：已恢復邊界標誌
烏克蘭國防部1天前才說，軍隊第127國土防衛旅第227營已經抵達哈爾科夫（Kharkiv）地區的俄羅斯邊境。路透社報導，烏方稍早又傳捷報，稱「我軍在東北部取得進展」，已經趕走哈爾科夫境內的俄羅斯士兵，並持續推進邊境。
哈爾科夫州長西涅古波夫(Oleh Sinegubov)本人回應，「軍隊已經在該區恢復邊界標誌。」目前無法證實烏克蘭在邊境部署多少軍力，報導指出，如果烏軍確實取得進展，這也代表俄在對頓巴斯地區的攻勢停滯後，被烏克蘭反將一軍。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。