全球速食巨頭麥當勞公司表示，將完全退出俄羅斯市場，結束30年以來在俄羅斯的業務。

今年3月，麥當勞就先暫時關閉在俄羅斯850家店面，還引發俄國民眾搶購大麵克的風潮。隨即俄國政府表示，即使麥當勞退出俄國，速食餐廳還會繼續營業下去，只是改個名字。

在烏克蘭的麥當勞則因戰爭的關係關閉，不過該公司表示，會繼續為員工支付全額工資。

另一方面，法國汽車巨頭雷諾公司也宣布退出俄羅斯，該公司將出售在俄羅斯的合作對象Avtovaz公司的多數股權，將耗資約22億歐元(684億新台幣)。

雷諾原本持有 Avtovaz 近 70% 的股份，將售給名為Nami 的俄羅斯中央研發汽車研究所。莫斯科則表示，該公司在俄羅斯的資產現已成為國有資產。

烏克蘭軍隊在哈爾科夫地區重新佔領了 Ruska Lozova 村莊。(圖/路透社)

(18:27)只花1天擊退俄軍 哈爾科夫州長：已恢復邊界標誌

烏克蘭國防部1天前才說，軍隊第127國土防衛旅第227營已經抵達哈爾科夫（Kharkiv）地區的俄羅斯邊境。路透社報導，烏方稍早又傳捷報，稱「我軍在東北部取得進展」，已經趕走哈爾科夫境內的俄羅斯士兵，並持續推進邊境。

哈爾科夫州長西涅古波夫(Oleh Sinegubov)本人回應，「軍隊已經在該區恢復邊界標誌。」目前無法證實烏克蘭在邊境部署多少軍力，報導指出，如果烏軍確實取得進展，這也代表俄在對頓巴斯地區的攻勢停滯後，被烏克蘭反將一軍。