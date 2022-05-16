俄軍持續圍困烏克蘭馬立波的亞速鋼鐵廠，烏克蘭則透過各種管道，呼籲外界協助救援被圍人員，引發各國關注。前民進黨立委郭正亮直言，若烏克蘭很怕產生新的戰俘，就趕快結束戰爭；他還認為烏克蘭可能會在6月發動反攻，且可能會針對赫爾松和克里米亞這兩個地方。

郭正亮今天(16日)在政論節目《新聞大白話》中分析指出，俄羅斯的軍事行動基本上已經結束了，哈爾科夫的戰線在往後撤，也沒看到有要攻打敖德薩；烏克蘭會反攻，「拿到那麼多重武器」，6月會找一天來反攻，「我覺得比較可能打的不是烏東，可能是赫爾松和克里米亞」。

郭正亮指出，烏克蘭透過大規模的公關活動，要搶救亞速鋼鐵廠裡面的人，實在有點怪，「表示烏克蘭很怕產生戰俘是不是？那就趕快停止戰爭啊，不然以後還會有新的戰俘」。

郭正亮質疑，戰爭一定會產生戰俘，且烏克蘭之前也有戰俘，為什麼不救？亞速營的人就特別救？以前的那些戰俘，他們為何不這樣呼籲？根據戰爭法，俄羅斯不能虐待戰俘，烏克蘭應該去找出俄羅斯虐待戰俘的證據，並表明不能相信俄羅斯，所以要救人，「這樣訴求才對」，沒有這樣訴求，一直說裡面的人很可憐，要救出來，實在很奇怪。