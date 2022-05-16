國安局長陳明通上午在立院表示，俄國總統普丁與中共國家主席習近平的健康狀況，國安局都有掌握。陳明通強調，普丁並沒有外傳得癌症，他發動戰爭，是乾綱獨斷，因他是獨裁者，並沒有外界所傳的說法。陳明通是在答詢民進黨立委趙天麟視訊質詢時，作上述說明。

有關普丁總統的健康狀況，外媒一直有諸多揣測與報導，陳明通今天明確表示，普丁並未得癌症，或外界所傳的身體健康有狀況的各種說法。