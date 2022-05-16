俄總統普丁罹癌？國安局長給明確答案 11:492022/05/16 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國安局長陳明通。本報資料室。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國安局長陳明通上午在立院表示，俄國總統普丁與中共國家主席習近平的健康狀況，國安局都有掌握。陳明通強調，普丁並沒有外傳得癌症，他發動戰爭，是乾綱獨斷，因他是獨裁者，並沒有外界所傳的說法。陳明通是在答詢民進黨立委趙天麟視訊質詢時，作上述說明。 有關普丁總統的健康狀況，外媒一直有諸多揣測與報導，陳明通今天明確表示，普丁並未得癌症，或外界所傳的身體健康有狀況的各種說法。 對岸培植台灣網紅？ 陳明通回應了 俄烏戰爭結局神逆轉？大咖爆：這國「假中立」80年了 #陳明通 #普丁 #癌症 #國安局長 #戰爭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 這2國加入北約有變數？學者吐驚人分析 00:102022/05/16 政治 普丁將搶先突襲這國？專家爆驚人內幕：絕非等閒之輩 10:542022/05/14 政治 不斷更新》想造反？白俄總統又潑普丁冷水 大讚烏軍「優秀」 18:372022/05/14 國際 握有「重量級籌碼」將公開？學者揭：普丁現在根本不打算談判 09:022022/05/13 政治 烏克蘭怎樣才算贏？退將：須達成3指標與1「終極目標」 20:112022/05/15 政治 這7國出招了！大咖曝俄烏戰爭驚人內幕：他手上籌碼很多 12:002022/05/13 政治 俄烏之戰局勢翻轉？吳子嘉驚人預測：「這國」必敗 22:232022/05/15 政治 這國將「兵敗如山倒」？吳子嘉預言俄烏戰爭結局 網暴動了 08:162022/05/13 政治 不斷更新》準備好與普丁「面對面」 澤倫斯基曝先決條件 18:362022/05/13 國際 普丁準備長期作戰 目標不僅頓巴斯 04:102022/05/12 國際大事 俄烏戰爭爆新變化 退役陸軍中將：這國佔上風 00:062022/05/14 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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