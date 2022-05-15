俄烏戰爭開打至今，戰事膠著，烏東馬立波已遭俄軍控制，僅剩亞速鋼鐵廠仍在死守，俄軍也持續對廠區發動猛攻。前空軍副司令、退役中將張延廷點出3個指標，烏克蘭才算贏了，除了要收復蛇島，也要收復被俄羅斯攻佔的土地，甚至要拿回盧甘斯克、頓內茨克及克里米亞半島等被佔領的土地。

張延廷今(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，在烏克蘭戰爭中可以看到，有一些戰術上的成果，俄軍在北頓涅茨河渡河時中了伏擊，烏克蘭一次摧毀73輛各型坦克，是有些戰果。

張延廷接著表示，整個烏克蘭戰局，以宏觀面來看，因為這是單一事件，大家都有一些攻防，從3個指標可預測烏克蘭會不會贏︰

第一個指標，要看烏克蘭有沒有辦法收復蛇島，蛇島的橫寬450公尺，面積很小，很容易收復，但也要看烏克蘭有沒有辦法把國旗插在蛇島上。

第二個指標，俄羅斯攻佔的土地有8萬平方公里，要看烏克蘭能不能收復；即使烏克蘭打贏俄羅斯，卻無法收復土地，哪能算是打贏俄羅斯。

第三個指標，包含烏東的盧甘斯克、頓內茨克以及克里米亞半島，也要把它們收回來。

張延廷指出，這3個指標若沒有完成，怎可說是烏克蘭贏了？另外，他還加上第4個指標，就是打進俄羅斯領土，才能逼降俄羅斯。