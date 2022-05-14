俄烏戰爭已近3個月，芬蘭表態有意加入北約，為國際局勢再添震盪。中華國土安全研究協會前副秘書長、淡江大學歐洲研究所副教授張福昌表示，外界正在熱議俄羅斯會否在芬蘭加入北約前，搶先下手發動突襲？這個論點本身成立，但俄羅斯恐已無能力開闢第二戰場，何況芬蘭軍事現代化非常好，絕非等閒之輩。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）12日發布新聞稿，共同聲明支持芬蘭加入北約的決定，被視為芬蘭正式啟動加入北約申請的第一步。俄羅斯外交部則發表聲明稱，芬蘭此舉嚴重傷害俄芬關係與北歐和平穩定，俄羅斯將被迫作出軍事與其他方面回應。

張福昌今日（14）接受香港媒體《中評社》訪問表示，《北大西洋公約》第5條規定，會員國間有自動軍事援助的義務，故待芬蘭正式加入北約後，俄羅斯將沒有機會「除掉門前的安全威脅」，所以俄羅斯趁著芬蘭加入前下手攻擊，類似烏克蘭模式，這個假設本身是成立的。

對此，張福昌分析，大家現在要關注的三個焦點是：第一，現在俄羅斯有沒有能力開闢第二戰場？畢竟俄軍目前陷入膠著，除非俄羅斯真要打「毀滅戰」，連核子武器都拿、擴大戰場範圍，但這對俄羅斯損傷極大；第二，普丁必須思考打了芬蘭後續效應如何？芬蘭現在是歐盟會員國，歐盟其他成員一定會保護自家人，俄羅斯現在沒有與歐盟開戰的準備與能力；第三，芬蘭軍事現代化非常好，絕非等閒之輩，本身也並不是省油的燈。