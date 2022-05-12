美國國務院更新「美台關係」網頁，刪除 「台灣是中國一部分」及「美國不支持台灣獨立」表述，引發各界關注。青年日報社前副總編輯、現任中原大學通識中心主任閻亢宗表示，這可能代表美國對台灣的支持更為傾斜，然一旦蔡政府過度依賴美國，不僅失去自己的主導性，更恐步上烏克蘭後塵，這對台灣而言是「大災難」。

閻亢宗出身軍系，專長領域為國際關係、亞太區域安全與西方政治思想。閻今日（12）接受香港媒體《中評社》訪問指出，美國國務院更新官網的做法，是美國挺台政策的延續，但即便刪除相關字眼，卻沒有改變「一個中國」政策，只是不斷對北京施壓、增加談判籌碼。

閻亢宗強調，俄烏戰爭正在進行中，美國不可能選擇在歐洲又在亞洲「兩面作戰」，所以美國不會真的踩紅線。他要提醒蔡政府，一面倒的依賴美國，恐失去自己的主導性，這點從美國對台軍售即可看出，美國對台軍售跟台灣需要的防衛武器就存在著差異。事實上，國務院發言人普萊斯今（12日）也針對官網修改引發外界討論一事也重申，美國政策不變，不支持台獨，仍謹守長年一中政策。

對此，閻亢宗分析，美國正在思考，若兩岸真的開戰，要讓台灣像烏克蘭一樣做好打城鎮戰的準備，藉以拖垮中國大陸，這樣對美國本身是有利益沒錯，但對台灣而言卻是個「大災難」。