《正常發揮》

俄烏交戰已逾2個月，俄軍目前正重兵圍攻馬立波內的「亞速鋼鐵廠」。至於「亞速鋼鐵廠」被抓的「大咖人物」究竟是誰？之前有媒體報導，很可能是加拿大一位前陸軍中將，他在離開亞速鋼鐵廠時，被俄軍俘虜。台大教授苑舉正表示，馬立波裡的這些人，有人已經被送到莫斯科去，準備要公開，這是一個很重要的籌碼，因此，俄羅斯現在根本就不打算談判。

苑舉正12日在中天新聞《正常發揮》節目中表示，大人物都到馬立波去救這個「大咖級人物」，聯合國秘書長古特瑞斯、加拿大總理杜魯道、美國第一夫人吉兒．拜登、歐盟執行委員會主席范德賴恩也跑到烏克蘭去了，英國首相強生則準備再去。

苑舉正接著指出，馬利波裡的這些人，有人已經被送到莫斯科去了，準備要公開，這是俄羅斯一個很重要的籌碼。現在俄羅斯根本就不打算談判，因為俄羅斯總統普丁非常了解一個道理，「如果你在戰場上得不到的，你休想在談判桌上得到」。

苑舉正認為，俄羅斯一定要打到烏克蘭感覺到痛，世界軍事強權為什麼要把這場戰爭打成這個樣子？普丁發動戰爭時，為何要稱「特別軍事行動」？因為普丁認為這是場內戰，但連烏克蘭老婆婆扛出來的都是舊蘇聯時期的武器，從這個角度來看，俄羅斯沒想到烏克蘭人這麼恨他們，現在烏克蘭人是以牙還牙以眼還眼，沒有所謂的「以德報怨」。