《頭條開講》

俄羅斯、烏克蘭是世界兩大糧倉，俄烏開戰對全球造成或多或少的影響。美國總統拜登11日訪問伊利諾伊州一座農場時表示，美國正與通貨膨脹和物價上漲戰鬥；另若烏克蘭的小麥和玉米不能進入市場，大量非洲人將死於飢餓。政大國關中心教授湯紹成表示，黑海糧食運不出去，以及美國糧食價格高漲，現在國際的糧食問題可說是定時炸彈，大概2、3個月之內，這個情況會立刻顯現出來。

湯紹成今(12日)在中天新聞《頭條開講》節目中表示，現在國際糧食問題可以說是一個定時炸彈，大概在2、3個月之內，這個情況會立刻顯現出來。在歐洲方面，俄羅斯把黑海整個封鎖起來，3、400艘船在裡面出不來，其中有100多艘船是運糧食的，目的地是東非、北非、中東；如果這些國家沒有辦法負擔從其他地方來的糧食，這些國家的糧食價格就會立刻高漲，甚至會開始動亂，而後就會產生難民，難民就會往歐洲跑。

湯紹成指出，美國的問題比歐洲小一點。現在美國不是糧食的問題，而是油料、燃料的問題，美國油料價格上漲，就牽涉到糧食運送，使糧食價格同樣受到衝擊，美國老百姓已經感受到8％以上的通貨膨脹，這些問題正困擾著美國。