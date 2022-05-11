俄烏戰爭開打至今已2個月，戰事迄今未歇。很多台灣民眾擔心，俄烏戰爭再打下去，台灣會不會「烏克蘭化」？前民進黨立委郭正亮表示，「台灣百分之百會變成美國的棋子」，只是要看美國打台灣牌，會到什麼程度。

針對俄烏戰爭再打下去，台灣是否會「烏克蘭化」？郭正亮11日在《國民大會》節目中表示，所謂「烏克蘭化」的定義，就是在台灣打城市戰、地面戰爭，而變成一片廢墟。

郭正亮接著表示，台灣百分之百會變成美國的棋子，只是要看會被用到什麼程度，因為台灣就是美國現成的牌；主要是因為美國總統拜登發現，俄烏戰爭若再一直打下去，通膨就壓不住，通膨現在是美國人民最痛恨的，有68％對此表示反感，是美國人民最反感的事，覺得拜登並沒有能力處理。

郭正亮指出，俄烏戰爭如果再惡化，通膨真的沒解，歐洲可能撐不了一、兩個月。而且拜登現在的民調大約40％、41％，民調並沒有上升，他只好再打台灣牌。