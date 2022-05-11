美國國務院近日大幅度更新網站上的美台關係事實清單，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用詞，並大幅強調「六項保證」。

美國國務院發言人普萊斯在10日的例行記者會上雖表示，這一變動反映美台關係堅若磐石，但也強調，（一中）政策未變。美國「自由亞洲電台」在評論這一事件時則認為，美方偶然會對台灣釋出類似的善意，顯示美國高度關切台海的和平穩定，但「一中政策」仍是不變，雖然沒有寫不支持台獨，亦不代表支持台獨。

縱觀拜登總統上台後，對台政策高低落差加大，例如拜登在去年8月和10月兩次提及，台灣若遭到中國攻擊，美國承諾會防衛台灣，但隨即就被國務院澄清：「一中政策未變。」

2月24日俄羅斯入侵烏克蘭當天，美國在台協會在官方臉書貼上拜登聲明，並稱「美國及盟國和伙伴將以整合果斷方式做出回應」，卻引來台灣網友大肆批評，質疑拜登並未表態出兵馳援烏克蘭，若中國也武力犯台，台灣有可能落入和烏克蘭一樣孤軍奮戰的下場。

拜登隨即宣布特使團將於3月1日訪台，以安撫台灣民心，但美方「說一套，做一套」卻是越來越明顯。

就在俄烏戰爭爆發、共軍可能趁機出兵之際，美國在關鍵的對台軍售上卻一再「出賣台灣」，像是為了鼓勵波蘭將米格機提供給烏軍，美方打算將台灣訂購的F16先交給波蘭。

還有，俄烏開戰後，美國對台軍售接連發生變卦，先是M109A6自走砲車叫停，人攜式刺針飛彈也延遲交貨，在立委的逼問下，國防部長邱國正於5日坦承，今年軍購第一案MH-60R反潛直升機是因為美方報價太高，超過我方能力範圍；第二案M109A6自走砲的確是因為俄烏戰爭緣故；第三案的刺針飛彈也是被俄烏戰事拖累。

不知是否為對台軍售延遲辯護，美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）11日在美國參議院軍事委員會作證時表示，俄羅斯入侵烏克蘭不會促使中國加速奪台計畫。

蔡政府一再宣稱「台美關係是歷來最好的」，但美方實際作為卻讓台灣人寒心，例如美國駐台代表去年拒絕優先供應疫苗給台灣；國務院去年邀請中國大使參與全球防疫視訊會議卻排除台灣等；就連保衛台灣最關鍵的軍售案，美方都一變再變，讓台灣人很難再相信美方的任何承諾。