福又達引進國內首款家用唾液快篩試劑引發爭議，近期又被國民黨質疑進口價格賣得比其他國家貴2倍，引發輿論譁然。衛福部長陳時中今天(11日)表示，快篩價格是自由市場訂定，若民眾覺得價格不合理，那大家就不要買。前民進黨立委郭正亮直言，這款快篩現在的價格絕對是暴利，他更連連直呼「太過分了啦」。

郭正亮今天(11日)在政論節目《國民大會》中表示，韓國的唾液快篩試劑在本國沒通過，是在澳洲通過EUA後開始在市面上販賣，在澳洲的售價大概是70幾塊台幣，後來泰國和馬來西亞政府也購買這款快篩送給民眾，馬來西亞出現新價格就表示市售了。這個快篩試劑在台灣賣到230元絕對是暴利，「這太過分了啦，太過分了啦」。

同台的資深媒體人黃揚明指出，現在這款唾液快篩賣230元，可能還因為是預購價而比較便宜，正式上市賣到250元、280元都有可能，因為全台灣只有這家是唾液快篩，家長為了不讓小孩子戳鼻孔，非買這個不可。

黃揚明還爆料，食藥署長吳秀梅說，有10幾家廠商在申請，都還在補件，但是，他有一個朋友就是其中的一家廠商，對方表示食藥署沒有通知要補件，「他說哪來的補件？我們送去從來沒得到任何回應」。真正的問題是黑箱，送件的廠商根本不知道會不會過，「現在就只一家過，裡面有沒有鬼？」