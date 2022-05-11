本土疫情持續延燒，台灣確診數高居世界第一，台南市議會國民黨團今天質疑副總統賴清德為了選總統做公關，送1500萬元快篩試劑給宏都拉斯，台灣人民卻得排隊搶快篩；賴系子弟兵、民進黨市議員呂維胤反擊，指賴清德代表台灣捐宏國快篩是1月的事，當時台灣疫情未大爆發，批國民黨議員指鹿為馬。

台南市議會國民黨團書記長李中岑說，當全民都在問8400億防疫紓困特別預算去哪？為何防疫救命的口罩、疫苗、治療藥物都沒超前部署，「原來民進黨執政的超前部署，是讓賴清德選總統做公關。」她說，台灣每天確診人數超越美國，也印證了陳時中高喊的「世界怎跟得上台灣」。

王家貞說，看到台灣疫情不斷高升，回想民進黨這幾年創造的防疫金句，尤其是「超前部署」，讓人備極諷刺；林燕祝也嗆，疫情大爆發，台灣人排快篩排到藥昏倒，排到高血壓、心臟病發作，還要花100多元去買，賴清德卻能帶著25萬劑快篩去做公關。蔡育輝也諷刺說，「台灣人的囝死袂了，外國人的囝仔較值錢。」

市議員呂維胤也反擊，指副總統賴清德代表台灣捐贈友邦宏都拉斯快篩，是1月的事，當時台灣疫情還沒大爆發，賴清德特使團應邀出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚就職典禮，快篩是代表台灣捐宏都拉斯的防疫物資，展現與宏國新政府共同抗疫的心意，目的是鞏固邦交。他說，當時台灣尚未有疫情，用此類比根本牛頭不對馬嘴，指鹿為馬、顛倒是非。