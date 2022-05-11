新冠肺炎持續延燒，讓全台快篩一劑難求，引起民眾抱怨連連，藝人Gino（蔡東威）表示因為工作需求，原本正慶幸搶到快篩之際，沒想到才發現誤買成驗孕棒，讓他無奈表示：「白眼翻到腦後了」，引發網友熱議。

近來演藝圈頻傳確診案例，讓藝人上工前都會先進行快篩，藝人Gino（蔡東威）表示因為工作需求搶購快篩，原本還因為自己有搶到感到相當幸運，未料事後發現買的並不是快篩，而是驗孕棒，讓他附上一張翻白眼的照片表示：「白眼翻到腦後了」，足以見得當下極度無奈的心情，好在有善心人士提供真正的快篩，檢測結果呈現陰性，才讓他能夠順利上工。

對於Gino的荒唐事蹟，網友紛紛留言：「只好加減拿來用了」、「對不起我嘴角失守了」、「快篩，驗孕棒，傻傻分不清楚」、「你也需要驗孕盤嗎，關鍵時刻幽默一下」、「三個月要講吶」、「太扯了，但兩個真的很像」、「用這個也測出兩條線….就….」、「那是驗尿不是桶鼻子」、「笑爆，哥不是要實名制嗎？怎麼搶到驗孕棒，還好是陰性健康」。

時常在社群網站分享日常的Gino，日前曬出舌頭受傷的照片，透露把自己的舌頭當成食物咬下去，導致傷口血流半小時，讓他趕緊向網友求救：「我就問，舌頭血流不止怎麼辦？」但也不忘自虧：「到底是那個內容物跟舌頭那麼像，我當作食物直接咬破」。