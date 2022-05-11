俄羅斯入侵烏克蘭，原本是想阻止北約東擴，戰爭卻導致芬蘭跟瑞典兩個中立國決定加入北約。前民進黨立委郭正亮表示，一旦芬蘭加入北約，俄羅斯就會出現一些令人緊張的動作，比如俄羅斯有可能會直接進入芬蘭領空、核動力潛艇也會非常接近芬蘭灣。

郭正亮今(11日)在《觀點-明亮看世界》節目中表示，法國總統馬克宏擔任歐盟主席只到6月30日，可是馬克宏真的很積極，他對5月9日俄羅斯「勝利日」的紅場演講做了評論，他說，感念當年蘇聯投入二戰，包括俄羅斯人和烏克蘭人。

針對俄烏戰爭，郭正亮指出，馬克宏可能會做最後的努力，可是在這種氛圍下，芬蘭及瑞典的動作，讓他很難成功。馬克宏連任之後，要首訪德國，顯然是要把德國拉過來，為俄烏戰爭做一個和平的努力。不過，烏克蘭總統澤倫斯基已經在美國的鼓勵下，6月下旬一定要進行反攻，在這種氛圍下，馬克宏要怎麼處理呢？

另外，針對未來會不會發生核子戰爭？郭正亮認為，這還要再觀察一下，芬蘭是不是玩真的，玩到月底。若芬蘭加入北約，一旦通過之後，俄羅斯就會有一些令人緊張的動作，這叫做「懸崖邊緣戰術」。俄羅斯甚至有可能會直接進入芬蘭領空，核動力潛艇也會非常接近芬蘭灣，波羅的海艦隊也會出沒，這是極限施壓；俄羅斯必須加碼，不然芬蘭感受不到，這叫敵意螺旋上升。