俄羅斯已經將Yamal天然氣管道波蘭段的業者，以及俄羅斯天然氣工業(Gazprom)的前德國子公司等列入最新制裁名單。

俄羅斯政府周三公布了這些制裁實體清單，其中大多數都是來自歐盟成員國。目前不清楚此舉對歐洲天然氣供應的影響。

能源價格周三上漲，因為歐盟正在考慮對俄羅斯原油可能實施禁運，在歐盟針對俄羅斯石油銷售的更嚴格規定於5月15日生效後，各貿易公司勢必削減與俄羅斯的合作。

俄羅斯總統普丁5月3日下令，禁止任何俄羅斯實體與制裁名單上的國家進行交易，甚至不允許俄羅斯實體履行現有交易的義務。該法令明確禁止向清單所列人員和實體出口產品和原材料。

據俄羅斯Interfax新聞社報導，這些公司包括波蘭的天然氣管線業主EuRoPol Gaz，俄羅斯天然氣工業在德國、瑞士、匈牙利、英國、法國、保加利亞、荷比盧地區、美國、羅馬尼亞和新加坡的29家子公司。

俄羅斯天然氣工業四月毫無解釋地放棄了對合資公司俄羅斯天然氣工業德國(Gazprom Germania)的所有權，迫使德國的能源網路監管機構接管了該公司的業務運作。

德國政府一名發言人表示，德國政府作為俄羅斯天然氣工業德國分公司的受託人，已採取必要的預防措施，並為各種情形做準備。