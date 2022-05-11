烏克蘭在周二表示，將暫停途經一個過境點的天然氣運輸，並稱該過境點將輸送近3分之1從俄羅斯經由烏克蘭輸送到歐洲的燃料。烏克蘭將此事歸咎於莫斯科，並表示會將把輸送流量移到其它地方。

經營烏克蘭天然氣系統的GTSOU表示，將從周三起停止經由Sokhranivka路線的輸氣，並宣稱是「不可抗力」因素。此為當一家企業受到超出其控制範圍的事物打擊時，援引的條款。

即使在莫斯科入侵之後，烏克蘭仍然是俄羅斯天然氣輸往歐洲的主要運輸路線。

GTSOU公司執行長Sergiy Makogon告訴路透，俄羅斯佔領軍已經開始將經由烏克蘭的天然氣輸送到該國東部兩個由俄羅斯支持的分裂地區。

GTSOU表示，由於佔領軍的技術流程的干擾，讓該公司無法經營Novopskov天然氣壓縮站。但GTSOU補充稱，可能會暫時地將受影響的天然氣流量，轉移到烏克蘭控制地區內的Sudzha連接點。

GTSOU指出，為了全面履行對歐洲夥伴的過境義務，它將暫時轉移「無法使用能量」到Sudzha的連接點。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)表示，沒有看到任何不可抗力或障礙的證據。公司補充稱，它將履行對歐洲天然氣買家的所有義務。