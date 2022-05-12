普丁（Vladimir Putin）的「天然氣武器」舉世聞名，十分依賴俄羅斯天然氣供應的東歐和南歐國家，曾被認為將在政策上遭受嚴重牽制，但保加利亞在莫斯科出手後卻未受重大影響；學者指出，該區域許多國家的天然氣消費量其實不高，其他供應商有能力迅速填補俄羅斯留下的空缺。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）分支「卡內基歐洲」（Carnegie Europe）的客座學者貝契夫（Dimitar Bechev）投書「半島電視台」（Al Jazeera），稱俄羅斯的「天然氣武器」舉世聞名，有人認為東歐和南歐國家對其依賴度較高，恐不願意加入反俄合作。

但曾有超過90%天然氣來自俄羅斯的保加利亞，在供應遭到切斷後，卻未經歷政治危機、外交政策轉變或經濟混亂，反而加強其反對俄羅斯的決心；雖然同樣遭中斷供應的波蘭也維持強硬態度，不過其自俄羅斯進口的天然氣比例遠低於保加利亞，還不到50%。

貝契夫指出，「天然氣武器」對東歐和南歐國家的效果不如預期，是因為當地天然氣總消費量並不高，保加利亞和塞爾維亞每年僅約30億立方公尺、希臘約60億立方公尺，遠低於德國的約900億立方公尺；羅馬尼亞是該區域天然氣消費量較高的國家，每年約120億立方公尺，但其僅有約10%的天然氣自俄羅斯進口。

這讓保加利亞能相對容易地自其他國家找到替代方案，且俄羅斯宣布中斷天然氣供應時氣溫已回暖，讓該國因應起來更加輕鬆；貝契夫表示，「天然氣武器」對相關國家的主要影響其實在於價格，因為替代方案肯定比擁有長期合約優勢的俄羅斯天然氣還要昂貴。