七大工業國集團（G7）於8日聯合聲明，將逐步減低對俄羅斯石油的依賴，並擴大對俄制裁。台中科技大學國際貿易系教授李隆生直言，從其聲明可發現，G7只提汰除俄羅斯石油，並未提及天然氣，因為歐洲要改變天然氣運送方案不易，故歐洲也難以承諾；能源產品尤其是天然氣，讓俄羅斯仍握有對抗西方制裁的許多籌碼。

李隆生是美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士，並曾於多所大學與校系擔任主任，有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。

針對美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本等G7成員，8日與烏克蘭總統澤倫斯基進行線上會談，宣布祭出新一波制裁，包括禁止俄羅斯三大電視頻道、逐步停止進口俄羅斯石油。李隆生表示，他相信G7真的能汰除俄羅斯石油，因為美國本身就有產石油，毋須擔心失去俄羅斯原油供應；至於歐洲、日本、加拿大等國，雖會造成國內能源價格上揚，但換算起來，對GDP影響與通膨的影響程度，都還在可接受範圍內。

李隆生分析，G7在對俄制裁最有力的油氣能源期貨上，只有針對石油，卻沒有提到天然氣，最主要的原因就是，在短期內歐洲與日本都難以找到天然氣的替代方案。換言之，雖俄羅斯的石油收入被西方掐住脖子，但天然氣仍會是俄羅斯削減西方制裁的籌碼，這也是迄今他們能挺過制裁的關鍵。