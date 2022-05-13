俄烏大戰將近3個月，成全球焦點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，烏克蘭在蛇島之戰掌握100%的空優，烏克蘭也藉此向外界展現戰力；若俄羅斯的大型裝甲車及火砲部隊，沒空優掩護的話將處於挨打的局面，接下來恐「兵敗如山倒」。此說法引熱議，網友看法卻相當兩極。

吳子嘉9日在《關鍵時刻》節目中表示，俄羅斯現在不僅面臨從烏東撤離的問題，而是可能連克里米亞、烏東，甚至是與日本有領土爭議的北方四島都會丟掉，整體牽動的範圍與影響極大。

吳子嘉分析，烏軍在蛇島作戰的模式，就是要跟大家宣告他完全可以掌握空優，烏克蘭藉此做了一個演示給大家看，他也能夠這樣打俄羅斯。吳直言，俄羅斯地面部隊中的大型裝甲車及火砲部隊，若無空優掩護，就會處於挨打的局面，接下來恐會兵敗如山倒。

此說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，但網友意見分為正反兩派，彼此互不相讓：「講得很有道理，兵力優勢不代表戰略靈活」、「俄軍有點大而無當」、「俄羅斯的打法出乎意料，感覺亂無章法」、「哈哈！笑死！烏克蘭掌握100%空優？」「我快笑死，烏克蘭真的有空優優勢，那一開始戰爭怎麼沒發揮出來？俄軍都在國內繞了一圈了，打到蛇島烏克蘭才想起他有空優嗎？」「簡直無稽之談」。