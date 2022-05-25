國民黨中常會18日通過徵召前行政院院長張善政參選桃園市長，消息來得突然讓許多人難以接受，昨張善政原要突襲式拜會議長邱奕勝最後破局，今將拜會立委魯明哲及萬美玲，外傳有可能再到議會；對此桃園市國民黨團總召徐其萬表示目前沒聯繫，但早晚都要接見。

徐其萬坦言，獲知徵召張善政的當下很錯愕，黨中央沒有和地方先溝通，導致地方反彈聲量大，張善政有表示要來拜訪，但當時並不是恰當的時機，為此才希望其他黨員先拒絕。不過徵召張善政的決定已定案，「早晚都是要接見！」。

談及今天外傳張善政拜會完立委萬美玲後有可能再到議會，徐其萬回應，目前黨團沒有收到訊息，昨天突襲式的拜會不太禮貌，朋友要到家中作客前都會先通知本人，但昨天卻是通知鄰居，本人什麼都不知道，這樣真的不太恰當，拜會一定要事先約好，雙方才能好好溝通暢談。

徐其萬說，黨主席朱立倫鼓勵張善政勤走地方、修補裂痕，他也期盼張善政拿出最大的誠意讓在地議員、議長及鄉親看到。